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Dünya
AA 18.04.2024 23:54

BM: Gazze'deki korkunç insani durumdan odağın kaymaması için uğraşıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), İran ile İsrail arasındaki gerginliğin dikkati dağıtıcı etkisine rağmen Gazze'deki korkunç insani durumdan odağın kaymaması için uğraşmaya devam edildiğini bildirdi.

BM: Gazze'deki korkunç insani durumdan odağın kaymaması için uğraşıyoruz

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Sizce İsrail ile İran arasındaki gerginlik insanlar, basın ve diplomatların dikkatini Gazze'deki krizden uzaklaştırdı mı?" sorusunu yanıtlayan Dujarric, haberlere bakıldığında bu yönde bir gözlem yapmanın mümkün olduğunu söyledi.

Dujarric, ancak BM'nin birkaç krize aynı anda odaklanabilmesi gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri'nin İran-İsrail gerginliği hakkında düşüncelerinin de açık olduğunu anımsatan Dujarric, "Buradan da yaptığımız gibi, biz Gazze'de korkunç insani durumdan odağın kaymaması için uğraşmaya devam ediyoruz." dedi.

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