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Dünya
AA 19.09.2023 12:39

BM Dünya Turizm Örgütü: Uluslararası turist sayısı salgın öncesi seviyelere ulaştı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), 2023 Ocak-Temmuz döneminde uluslararası turist sayısının COVID-19 öncesi seviyelerin yüzde 84'üne ulaştığını açıkladı.

BM Dünya Turizm Örgütü: Uluslararası turist sayısı salgın öncesi seviyelere ulaştı

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan BMDTÖ, dünyada turizm rakamlarının, "tarihinin en kötü dönemi" olarak nitelendirdiği salgından önceki seviyeleri yakaladığını duyurdu.

Bu yıl ocak-temmuz döneminde dünyada toplam 700 milyon turistin seyahat ettiğini belirten Dünya Turizm Örgütü, bunun, 2022'nin aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 43'lük artış anlamına geldiğini vurguladı.

Bu 7 aylık dönemde turizmin en yoğun temmuzda yükselişe geçtiği, 145 milyon turist ile 2023 toplamının yaklaşık yüzde 20'sinin temmuzda seyahat ettiği belirtildi.

Verilere göre, dünyada en fazla turist ağırlayan bölge olan Avrupa, iç talebindeki güçlü artış ve ABD'den gelen seyahatlerin desteğiyle salgın öncesi seviyelerin yüzde 91'ine ulaştı.

Dünyada, salgın öncesi (2019) seviyeleri geçen tek bölge olan Orta Doğu'da ise ocak-temmuz arasında gelen turist sayısı 2019 rakamlarının yüzde 20 üzerine çıktı.

Diğer yandan BMDTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, açıklanan verilerle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"BMDTÖ verileri, turizmin dünyanın her yerinde ne kadar güçlü bir şekilde toparlandığını bir kez daha gösteriyor. Ancak sektörümüz toparlandıkça uyum sağlaması da gerekiyor. Son aylarda tanık olduğumuz aşırı iklim olayları ve artan turist akışını yönetmedeki kritik zorluklar, sektörümüzün toparlanmasını garanti edebilmek için daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve dayanıklı bir sektör inşa etme ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu."

BMDTÖ her şeye rağmen küresel ekonomik kriz, fiyat artışları ve yüksek enflasyonun turizm için riskler oluşturduğunu kaydetti.

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