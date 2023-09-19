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Dünya
AA 19.09.2023 12:37

Alaska'da ayılar, askeri üsse teslimat yapan minübüsteki donutları yedi

ABD'nin Alaska eyaletinde iki ayı, askeri üsteki mağazaya teslimat için duran minibüse girerek donutları yedi.

Alaska'da ayılar, askeri üsse teslimat yapan minübüsteki donutları yedi

Mağaza Müdürü Shelly Deano, teslimat için duran minibüs şoförünün, genelde aracın kapılarını açık bıraktığını, bu sırada iki ayının içeriye girip 20 dakika boyunca donutları ve diğer hamur işlerini yediğini söyledi.

Ayıların etraftaki tepkilere kayıtsız kaldığını belirten Deano, "Minibüse vurmama rağmen hareket etmiyorlardı. Paketleri açtıklarını görebiliyordum." dedi.

Deano, tatlıları yiyen ayıların, mağaza ve civardaki benzin istasyonunda dolaştıktan sonra ormana döndüğünü dile getirdi.

Askeri üste ve mağaza çevresinde ayı görmenin alışıldık bir durum olduğunu anlatan Deano, ama daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını ifade etti.

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