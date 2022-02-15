Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü David Body, BM Çevre Programı'nın yayımladığı raporla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Çevre kirliliği COVID-19'dan daha tehlikeli"

Body, COVID-19'la mücadelenin başlamasından bu yana küresel çevre kirliliği risklerinin yönetiminin başarısız kaldığını aktardı.

Body, COVID-19'un şimdiye kadar 5,9 milyon can kaybına yol açarken haşere ilacı, plastik ve elektronik atıkların sebep olduğu çevre kirliliğinin her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölmesine sebebiyet verdiğini, çevre kirliliğinin COVID-19'dan daha ölümcül olduğunu kaydetti.

"Çevre kirliliği gündemi ikinci plana atılmamalı"

COVID-19'la mücadelenin çevre kirliliği gündemini ikinci plana atmaması gerektiğini vurgulayan Body, teflon tencere gibi ev ürünlerinde kullanılan ve kansere yol açan polifloroalkil ve perfloroalkilin gibi hammaddelerin kullanımının yasaklanması gerektiğini söyledi.

BM Çevre Programı'nın çevre kirliliğine dair raporu, BM İnsan Hakları Konseyinin gelecek ayki toplantılarında masaya yatırılacak.