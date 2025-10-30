BM: Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye ölümcül saldırıları dehşet verici

Türk, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkese rağmen gerçekleştirdiği ölümcül hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun, bir İsrail askerinin ölümünün ardından, 28-29 Ekim'de Gazze Şeridi genelinde çoğunlukla evlere, mültecilerin çadırlarına ve okullara düzenlediği hava saldırılarında 100'den fazla Filistinlinin öldürüldüğüne dair haberlerin dehşet verici olduğunu vurgulayan Türk, savaş hukukunun, siviller ve sivil altyapının korunmasının ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyduğunu aktardı.

Türk, "İsrail, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki sürekli yükümlülüklerine uymalı ve herhangi bir ihlalden sorumlu tutulmalı. Bu ölümlerin, Gazze'nin uzun süredir acı çeken halkının, acımasız şiddetin sona erebileceği umudunu hissetmeye başladığı bir dönemde meydana gelmesi üzüntü verici." ifadelerini kullandı.

Tarafların ateşkesi uygulamak için iyi niyetle hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Türk, özellikle de belirli bir nüfuza sahip devletlere yönelik, ateşkese uyumu sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapma çağrısını yineledi.

Türk, "Son iki yıl tarifsiz acılar, sefalet ve Gazze'nin neredeyse tamamen yok olmasına yol açtı. Bu barış fırsatının ve daha adil ve güvenli bir geleceğe giden yolun elimizden kayıp gitmesine izin vermemeliyiz." ifadelerine yer verdi.

​​​​​​​Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"a çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.