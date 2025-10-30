Şam’da devrik Esed rejimi enkazlardan yapay dağ oluşturdu

2012–2018 yıllarında rejimin kontrolü dışında kalan Doğu Guta'nın bir parçası olan Arbin, bu dönemde rejim güçleri ve müttefiklerinin uzun süren kuşatması ile hava ve topçu saldırılarına maruz kaldı.

Yıllarca süren bombardıman ve kuşatmanın ardından yıkılan binalardan geriye kalan molozlar, devrik rejim tarafından Arbin kent merkezine taşınarak yapay bir dağa dönüştürüldü.

Rejim, Arbin Mahallesi'nde 5 katlı binaların arasında yer alan eski çocuk oyun parkını enkaz yığınıyla doldurarak bölgeye bir yapay dağ inşa etti.

Yaklaşık 5 katlı bir bina yüksekliğinde olan ve halkın hatıralarının gömülü bulunduğu bu enkaz yığını, bugün kent merkezinde savaşın acımasız izlerini gözler önüne seriyor.

Savaşın sembollerinden biri haline gelen bu yapay dağ, bölgeden geçenler ile çevrede yaşayan halk üzerinde derin psikolojik etkiler bırakıyor.

Arbin Mahallesi sakinlerinden Ahmed Şeyh Hasan AA muhabirine, 2018 yılından bu yana bölgede yükselen enkaz yığınlarının sadece taş ve topraktan ibaret olmadığını, içinde ailelerine ait eşyalar, hatıralar ve bir dönemin yaşam izlerinin bulunduğunu söyledi.

Hasan, kentteki enkazın bir zamanlar ailelerinin evlerinin ve bostanlarının bulunduğu alanlara ait olduğunu, amcasının evinin yakınından Tuffaha Nehri'nin geçtiğini belirtti.

Yıkımın sorumlusunun devrik rejim güçleri olduğunu belirten Şeyh Hasan, "Anılarımızın hepsini toplayıp buraya attılar" diye konuştu.

Şeyh Hasan, hem kişisel eşyaları barındırması hem de bölgenin geçmiş yaşamına dair izler taşıması nedeniyle enkaz yığınlarından psikolojik olarak etkilendiklerini ifade etti.

Yaşananlara tanık olan Muhammed Derviş de rejim güçlerinin bombardımanları sonucu oluşan devasa enkaz yığınının, insanların ve evlerin toplu mezarına dönüştüğünü ifade etti.

Dört çocuk babası Derviş, yaşamı boyunca Arbin'den hiç ayrılmadığını belirterek "Bu yapay dağ, hatıraların toplu mezarlığı haline geldi. Devrik rejim, bombaladığı ve yerinden ettiği insanların evlerini buraya yığdı, böylece onların evlerinden toplu bir mezar oluşturdu." dedi.

Enkaz yığınının sadece yıkılmış binalardan ibaret olmadığını vurgulayan Derviş, "Bu tepe, mahallenin bütün hatıralarını taşıyor. Yaşayanlarını, evlerini, insanlarını, malları olmak üzere her şeyi bu tepeye gömdüler." ifadelerini kullandı.