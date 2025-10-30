İsrail'in engellemesi nedeniyle UNRWA depolarında Gazze'ye aylarca yetecek gıda bekliyor

Fowler, Gazze'de varılan ateşkes sonrası yaşanan sürece ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren en büyük Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşunun UNRWA olduğunu hatırlatan Fowler, UNRWA'nın benzersiz bir kapsam alanına, altyapı ve lojistik ağa ve hizmet verdiği toplulukların uzun süredir devam eden güvenine sahip olduğunu belirtti.

Fowler, "Toplamda 12 bin kişiden oluşan UNRWA ekipleri olmadan, Gazze'deki savaşın neden olduğu insani ihtiyaçların boyutu da göz önüne alındığında, başka hiçbir BM kuruluşu insani yardımı etkili bir şekilde ve gereken ölçekte dağıtabilecek kapasiteye sahip değil." ifadelerini kullandı.

"Bu karar, kıtlığın ortasında yaşayan halkı hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu şeylerden mahrum bıraktı"

BM'nin, Gazze'nin yeniden inşası için karşılaştığı büyük zorlukların üstesinden gelebilmek adına tüm kaynaklara ve kapasiteye ihtiyaç duyduğuna değinen Fowler, şunları aktardı:

"UNRWA, Mısır ve Ürdün'de, Gazze Şeridi nüfusuna yaklaşık 3 ay yetecek kadar gıda dahil büyük miktarda hayat kurtarıcı malzemeyi hazır bekletiyor. İsrailli yetkililer, mart başından bu yana UNRWA'nın herhangi bir yardım getirmesini yasakladı. Bu karar, insan eliyle oluşturulan kıtlığın ortasında yaşayan halkı hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu şeylerden mahrum bıraktı."

Fowler, UNRWA'nın yetki ve çalışmalarını güvence altına almanın hiç bu kadar önemli olmadığını vurguladı.

İsrail'in faaliyetlerini yasaklamasına rağmen UNRWA ekiplerinin, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş kişilere tıbbi bakım, temiz su ve acil durum barınakları sağladığına işaret eden Fowler, on binlerce çocuk için eğitim faaliyetlerine devam etmeyi hiç bırakmadıklarını kaydetti.

Fowler, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki insanlara temel hizmetler sunmaya ve milyonlarca Filistinli mülteci çocuğun yaşamlarında ve geleceklerinde somut bir fark oluşturmaya devam etmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Jonathan Fowler, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 22 Ekim 2025 tarihli danışma görüşünde yer alan şu ifadeleri yeniden anımsattı:

"UNRWA, işgal altındaki Filistin topraklarıyla "benzersiz ve sürekli bir bağlantısı" olan kilit insani aktördür. UNRWA'nın faaliyetleri, özellikle Gazze'deki vahim insani koşullar göz önüne alındığında, engellenmek yerine kolaylaştırılmalıdır. Mevcut koşullarda, BM'nin UNRWA aracılığıyla hareket ederek Gazze Şeridi nüfusunun yeterli şekilde beslenmesini sağlama kapasitesine erişmek mümkün değil. İsrail'in, UNRWA'ya Hamas'ın sızdığı iddiası ve UNRWA'nın tarafsız bir kuruluş olmadığı yönündeki iddialar da kanıtlanmadı. Bu tür iddialar tekrar tekrar dile getirilse dahi bu iddialar gerçek değil."

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.