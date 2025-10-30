Açık 17.8ºC Ankara
Dünya
AA 30.10.2025 15:35

Zelenski: Rusya 650'nin üzerinde İHA ve 50'den fazla füzeyle Ukrayna'ya saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine 650'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 50'nin üzerinde füze ile saldırdığını duyurdu.

[Fotograf: Reuters]

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların Ukrayna'ya İHA ve füzelerle kombine bir saldırı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun bu saldırılarda 650'den fazla İHA kullandığını aktaran Zelenski, ayrıca balistik ve hipersonik dahil farklı tip 50'den fazla füze fırlattığına işaret etti.

Zelenski, hava saldırıları nedeniyle Zaporijya kentinde bazı apartmanlar ve bir yurt dahil sivil altyapıların hasar gördüğünü vurgulayarak, "Saldırıda 5'i çocuk olmak üzere onlarca kişinin yaralandığı biliniyor. Maalesef 2 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Zelenski, Kiev ve ülkenin birçok bölgesinde enerji altyapısının yoğun saldırılarla hedef alındığını bildirdi.

Elektrik ve su kesintilerinin meydana geldiği tüm bölgelerde bakım ve onarım çalışmalarının başlatıldığına değinen Zelenski, şunları kaydetti:

"Rusya, hayata karşı bir terör savaşı sürdürüyor. Sivillere yönelik tüm alçakça saldırıların somut sonuçlar, yaptırımlar ve gerçek baskılarla Rusya'ya geri dönmesi önemlidir."

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'ya ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada da ekim ayının başından bu yana enerji tesislerine yönelik üçüncü büyük füze ve İHA saldırısı sonucu, bu sabah birçok bölgede önemli sayıda tüketicinin elektriksiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Vladimir Zelenskiy Rusya
