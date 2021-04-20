Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 02:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Blinken: ABD, yenilenebilir enerji teknolojilerinde Çin'in gerisinde
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ile enerji alanındaki rekabeti değerlendirdi. Blinken, yenilenebilir enerji alanındaki son durumla ilgili, "Çin'in gerisinde kaldık" dedi.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iklim politikalarını değerlendirdi.
"İklim değişikliği nedeniyle 2040 yılı itibarıyla dünyada 4 trilyon 600 milyar dolarlık alt yapı boşluğu oluşacak" açıklamasını yaptı.
Sözü, Pekin ile enerji alanındaki rekabete getirdi.
"Çin’in gerisinde kaldık"
Blinken, Çin'in gerisinde olduklarını kabul ederek, "Şu anda Çin’in gerisindeyiz. Çin, güneş enerjisi panelleri, rüzgar tribünleri, piller ve elektrikli araçlar konusunda dünyanın en büyük üreticisi konumunda" ifadelerini kullandı.
Çin'in yenilenebilir enerji patenlerinin üçte birine sahip olduğunu hatırlatan Blinken,
Çin'i yakalamadıkları takdirde, gelecekte küresel iklim politikalarını şekillendiremeyeceklerini savundu.
Etiketler: ABD Çin Yenilenebilir Enerji
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