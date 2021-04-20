Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iklim politikalarını değerlendirdi.

"İklim değişikliği nedeniyle 2040 yılı itibarıyla dünyada 4 trilyon 600 milyar dolarlık alt yapı boşluğu oluşacak" açıklamasını yaptı.

Sözü, Pekin ile enerji alanındaki rekabete getirdi.

"Çin’in gerisinde kaldık"

Blinken, Çin'in gerisinde olduklarını kabul ederek, "Şu anda Çin’in gerisindeyiz. Çin, güneş enerjisi panelleri, rüzgar tribünleri, piller ve elektrikli araçlar konusunda dünyanın en büyük üreticisi konumunda" ifadelerini kullandı.

Çin'in yenilenebilir enerji patenlerinin üçte birine sahip olduğunu hatırlatan Blinken,

Çin'i yakalamadıkları takdirde, gelecekte küresel iklim politikalarını şekillendiremeyeceklerini savundu.

