Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 01:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çantadaki akıllı telefon bir anda alev aldı
[Fotoğraf: İHA]
Çin’in Zhengzhou kentinde bir gencin çantasındaki akıllı telefon bir anda alev aldı. Gencin yüzü ve kollarında yanıklar meydana geldi.
Çin'in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde genç bir adam kız arkadaşı ile yolda yürüdüğü sırada çantasındaki akıllı cep telefonu bir anda alev aldı.
Çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından gencin çantasının alev aldığı anlar anbean kaydedildi. Cep telefonunun alev alması ile gencin, yüzü ve kollarında yanıklar meydana geldiği aktarıldı.
Batarya arızası nedeniyle piyasadan toplatılmıştı
Öte yandan söz konusu akıllı telefonun bataryalarında yaşanan bir problemden ötürü yanma ve patlama potansiyeli nedeniyle birçok ülkede geri toplanmıştı. Patlamanın nedenini ise "batarya arızası” olarak açıklamıştı.
Etiketler: Akıllı Telefonlar Çin
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