Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 01:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan’da 3,5 büyüklüğünde deprem
Yunanistan’ın Khios kentinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.17'de Khios kentinde 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem yerin 7,08 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Etiketler: AFAD Deprem Yunanistan
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