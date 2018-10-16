Birleşik Arap Emirlikleri'nde İngiliz öğrenciye casusluk suçlaması

BAE Başsavcısı Seyf eş-Şamisi yaptığı yazılı açıklamada, Matthew Hedges'ın casusluk suçlaması kapsamında yargılanmak üzere Abu Dabi İstinaf Mahkemesine çıkarıldığını duyurdu.

Şamisi, İngiliz Büyükelçiliğinden yetkililerin de katıldığı duruşmanın ne zaman gerçekleştiğiyle ilgili bilgi vermedi.

Hedges'ın mahkemeye sevk edilmesi kararının, başsavcılığın yürüttüğü soruşturma sonucu elde edilen hukuki delillere dayanılarak verildiği, soruşturma esnasında BAE anayasası ve uluslararası kanunlar doğrultusunda sanığın haklarının güvence altına alındığı belirtildi.

13 Ekim'de tutuklanmıştı

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş 13 Ekim'de, "casusluk" iddiasıyla tutuklanan Matthew Hedges hakkında hukukun gereklerini yerine getirmekte kararlı olduklarını açıklamıştı.

İngiltere'deki Durham Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Hedges, "Arap Baharı"nın etkilerini araştırmak için gittiği BAE'de 5 Mayıs'ta "casusluk" iddiasıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, 31 yaşındaki öğrencinin BAE'de "tecrit" altında tutulduğu ve İngiliz yetkililerle görüşmesine sadece 2 kez izin verildiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA