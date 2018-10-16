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Almanya’daki Opel tesislerinde arama yapıldı

Almanya'da dizel araçlardaki egzoz emisyonunda manipülasyon yapıldığı şüphesiyle ilgili soruşturma kapsamında, Opel şirketinin bazı tesislerinde arama yapıldı.

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Almanyadaki Opel tesislerinde arama yapıldı

Alman Bild gazetesine göre, Frankfurt Savcılığının dizel araçlarda egzoz emisyonunda manipülasyon yapıldığı şüphesine dair soruşturması kapsamında, Opel’in Rüsselsheim ve Kaiserslautern tesislerinde arama yapıldı.

Aramaların odağında 2012, 2014 ve 2017’de üretilen Opel Insignia, Zafira ve Cascada modellerin motorlarında egzoz emisyon manipülasyonu yapıldığı ifade edildi. 

Şirket konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.  

Almanya Ulaştırma Bakanlığı ise, 100 bin Opel aracının geri çağrılacağını duyurdu.

Dizel araç kararı

Almanya'nın Leipzig kentindeki Federal İdare Mahkemesi 27 Şubat'ta verdiği kararda, hava kirliliğinin yoğun olduğu şehirlerde dizel araçlar için yasak getirilebileceğine hükmetmişti.

Kararda, dizel yasağı emisyon düzeyi açısından belli koşullara bağlanmış, böylece şehirlerin yasak konusunda farklı düzenlemelere gidebilmesine olanak tanınmıştı.

Kaynak: Reuters, AA

Etiketler: opel, dizel, almanya
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