İsrail'den Han el-Ahmer köylülerine sert müdahale

Yaklaşık 190 Filistinli bedeviye ev sahipliği yapan ve çevre bölgelerden gelenlerle birlikte 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulu da bünyesinde barından Han el-Ahmer bu sabah gergin bir güne uyandı.

İsrail güçleri, sabahın erken saatlerinde buldozerler eşliğinde Han el-Ahmer yakınına gitti.

Bölge halkının direnişine destek vermek için Han el-Ahmer'de nöbet tutan aktivistler, İsrail güçleri eşliğinde bölgeye giden buldozerlerin geçişini engellemek için yolda oturma eylemi yaptı.

Oturma eylemi yapan aktivistlere sert müdahale

İsrail polisi, aralarında yabancıların da olduğu oturma eylemi yapan aktivistlere sert şekilde müdahale etti.

Buldozerlerin geçişini engellemeye çalışan eylemcileri darp eden İsrail polisi, bazı aktivistleri de yerlerde sürükledi. En az 4 aktivist ise gözaltına alındı.

Yapılan sert müdahalenin ardından yolu iş makinelerine açan İsrail polisi, Han el-Ahmer'i tüm giriş ve çıkışlara kapattı.

Yerel yetkililer, Han el-Ahmer'deki yerleşim yerlerinin yakınına kadar ulaşan iş makinelerinin bölgede yıkıma hazırlık için yol çalışması yaptığını söyledi.

Çok sayıda İsrail gücünün çevrelediği Han el-Ahmer'de, bölge sakinleri ile aktivistlerin gergin bekleyişi sürüyor.

İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden giden 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi nedeniyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de ise, Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

İsrail makamları, geçen ay Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim'e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat göndermişti.

Uluslararası toplumdan gelen baskılar ve köy halkının direnişi nedeniyle Han el-Ahmer'i yıkamayan İsrail, köy yakınlarında bulunan bir Yahudi yerleşim yerinden Han el-Ahmer'e geçtiğimiz günlerde kanalizasyon suyu pompalamış, köyde hastalıklar başlamıştı.

İsrail Han el-Ahmer'i neden yıkmak istiyor?

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

Kaynak: AA