Güney ve Kuzey Kore savaştan sonra kapatılan yolları yeniden açıyor

Ulaşım bağlantılarıyla ilgili anlaşma, geçtiğimiz ay Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gerçekleşen üçüncü zirvede alınan kararların ardından yapıldı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, “Güney ve Kuzey, Korelerarası ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda bu karara varıldı” denildi.

Ulaşım yollarını yeniden bağlama çalışmalarının kasım ayı sonunda ya da aralık ayında başlayacağı açıklandı. Bildiride, bu ayın sonlarından itibaren ulaşım planları üzerinde ortak saha çalışmaları yapacağı belirtildi.

Birleşme Bakanlığı, her iki taraftan askeri yetkililerin, liderler zirvesinde düzenlenen askeri anlaşmalarla ilgili diğer adımları atmak için "yakın gelecekte" buluşacaklarını da açıkladı.

Korelerarası barış adımları

Kore Yarımadası’nın küskün kardeşleri arasındaki ilk barış adımı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan gelmişti. Kim, "2018, hem Kuzey hem de Güney Kore için çok önemli bir yıl. Kuzey, kurulmasının 70'inci yılını kutlarken, Güney ise Kış Olimpiyatları'na evsahipliği yapıyor. Kuzey ile Güney arasındaki buzları eritmemiz ve böylece bu yılı ulusumuzun tarihinde özel bir yere sahip olacak şekilde anlamlı kılmamız lazım" demişti.

Bu açıklamadan bir ay sonra Kuzey Kore, Olimpiyatlar için heyet yollamış ve iki ülke sporcuları açılış törenine tek bayrak altında katılmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisandaki tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

Kuzey Kore ve Güney Kore, 8 Eylül'de, Panmunjom Ateşkes Köyü'nde düzenlenen tarihi zirvede kabul edilen deklarasyonun Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanması için başvuruda bulunmuştu.

Kuzey ve Güney Kore liderleri, 18-20 Eylül'de, bu yılki üçüncü yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirmiş ve iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü vererek ortak bir bildiri yayınlamıştı.

Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Ayrıca ortak bildiride, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin uluslararası spor organizasyonlarına birlikte katılmaya devam edecekleri ve 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda birlikte çalışacakları ifade edilmiş, iki ülkenin Panmunjom sınır köyündeki ortak güvenlik bölgesinin mayınlardan temizlenmesi ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda da mutabakata vardığı kaydedilmişti.

Kaynak: Reuters, AA