11 Eylül saldırılarının kilit ismi Almanya'dan sınır dışı edildi

Alman polisi, 15 yıldır hapiste olan ve cezasını tamamladığı için serbest kalan Münir el Mutasaddık’ın bugün Fuhlsbüttel Cezaevinden helikopterle önce Hamburg Havalimanına götürüldüğünü, oradan da Frankfurt Havalimanından Fas'ın Casablanca kentine gönderildiğini açıkladı.

44 yaşındaki Mutasaddık'ın ağır silahlı polisler tarafından havalimanına götürüldüğü ve uçakta da Alman polisinin Mutasaddık'a refakat ettiği belirtildi.

2064'e kadar Almanya'ya giriş yasağı kondu

Mutasaddık'a 3 Nisan 2064 yılına kadar yani 90 yaşına kadar Almanya'ya giriş yasağı da konduğu ifade edildi.

Münir el Mutasaddık'ın 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezine düzenlenen saldırıda kullanılan uçaklardan birinin pilotu olan Muhammed Atta ile Hamburg'ta bağlantı kurduğu tespit edilmişti.

Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, Mutasaddık'ın sınır dışı edilme sürecinde görev alan emniyet güçlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA, Reuters