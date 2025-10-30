Birinci Dünya Savaşı askerlerinin şişedeki mektupları 100 yıl sonra Avustralya kıyısında bulundu

Western Australia eyaletindeki Wharton Plajı’nda 9 Ekim’de yapılan keşifte, Brown ailesi sahil temizliği sırasında Schweppes markalı kalın camdan yapılmış bir şişe buldu.

Ailenin anne üyesi Deb Brown, “Sahillerde sık sık temizlik yapıyoruz, hiçbir çöpü görmezden gelmeyiz. Bu küçük şişe de orada bizi bekliyormuş” dedi.

1916 tarihli deniz yolculuğu mektupları

Şişenin içinde kurşun kalemle yazılmış iki mektup vardı. Mektuplar, 27 yaşındaki Er Malcolm Neville ve 37 yaşındaki Er William Harley tarafından 15 Ağustos 1916 tarihinde yazılmıştı.

İki asker, Avustralya’dan ayrıldıktan sadece birkaç gün sonra, Fransa’daki cephelere doğru yola çıkan HMAT A70 Ballarat adlı gemideydiler. Bu gemi, Avrupa’daki Batı Cephesi’nde savaşan 48. Avustralya Piyade Taburu’na takviye götürüyordu.

Neville, bir yıl sonra çatışmalarda hayatını kaybetti. Harley ise iki kez yaralandı ama savaştan sağ çıktı. 1934’te, ailesinin “siperlerde maruz kaldığı Alman gazı” nedeniyle kansere yakalandığını söylediği hastalıktan öldü.

“Deniz tutuyor ama keyfimiz yerinde”

Neville, annesi Robertina Neville’e yazdığı mektupta, “Gerçekten iyi vakit geçiriyoruz. Yemekler güzel, bir öğün dışında, onu da denize gömdük,” diye yazdı. “Gemi sallanıyor ama biz çok mutluyuz,” ifadelerini kullandı.

Harley ise, “Bulacak kişi bizim kadar iyi olsun” diye yazmıştı.

Neville, mektubunun bulunması halinde annesine ulaştırılmasını istemişti. Harley ise annesi öldüğü için mektubunun bulan kişide kalabileceğini not etmişti.

Şişe yüzyıl boyunca kumlarda saklı kalmış

Deb Brown, şişenin muhtemelen denizde değil, uzun süre sahil kumullarında gömülü kaldığını düşünüyor. “Şişe tertemiz, üstünde deniz canlısı izi yok. Eğer o kadar süre denizde olsaydı kâğıtlar çoktan çürürdü,” dedi.

Yazılar hâlâ okunabildiği için aile, her iki askerin akrabalarına ulaştı.

Ailelerde duygusal buluşma

Harley’nin torunu Ann Turner, buluşu “mucize” olarak niteledi: “Gerçekten inanılmaz. Büyükbabamızın mezardan bize seslendiğini hissediyoruz.”

Neville’in büyük yeğeni Herbie Neville ise, “Ailemizi bir araya getiren inanılmaz bir keşif. Savaşa mutlu gittiğini söylüyor ama sonu çok trajik. Ne büyük bir adamdı” dedi.