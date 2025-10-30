Açık 6ºC Ankara
NBC News 30.10.2025 07:01

İnşaat işçisi kılığına giren hırsızlar New York’ta 3,2 milyon dolarlık soygun gerçekleştirdi

ABD’nin New York kentinde en az üç kişiden oluşan bir hırsızlık çetesi, iki üyesinin inşaat işçisi kılığına girerek bir eve girdiği soygunda, içinde mücevher ve nakit para bulunan kasayı çalarak kaçtı. Çalınanların toplam değerinin 3,2 milyon dolar olduğu açıklandı.

İnşaat işçisi kılığına giren hırsızlar New York’ta 3,2 milyon dolarlık soygun gerçekleştirdi

Olay, 16 Ekim’de saat 14.20 sıralarında Queens bölgesindeki Jamaica Hills mahallesinde meydana geldi. New York Polis Departmanı (NYPD), zanlıların evin arka kapısını zorla açarak içeri girdiğini, ardından kasayla birlikte yüksek değerli mücevherleri alıp kaçtıklarını bildirdi.

Güvenlik kameraları her anı kaydetti

Polis, güvenlik kameralarının şüphelilerin mavi bir Hyundai Elantra ile olay yerinden doğuya doğru kaçtığını gösterdiğini açıkladı.

Bir zanlının siyah eşofman, neon renkli inşaat yeleği, beyaz baret, gözlük ve siyah sırt çantası taktığı; diğerinin ise siyah sweatshirt, neon turuncu ceket, beyaz baret, yüz maskesi ve siyah sırt çantası taşıdığı belirtildi.

Üçüncü şüpheli, kaçış aracını kullanan sürücüydü. Giydiği beyaz kapüşonlu kazak, siyah pantolon ve gri spor ayakkabılar güvenlik kayıtlarında tespit edildi.

Kimse yaralanmadı

Polis, olayda kimsenin yaralanmadığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Şüpheliler hâlâ yakalanamadı.

Yetkililer, hırsızların profesyonel bir planla hareket ettiğini, gündüz vakti ve kalabalık bir mahallede gerçekleştirdikleri bu soygunun “son yılların en dikkat çekici mücevher hırsızlıklarından biri” olduğunu belirtti.

