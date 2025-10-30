Louvre soygununda iki şüpheli suçunu itiraf etti

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre çalınan mücevherler hâlâ bulunamadı. Her iki zanlı da Çarşamba günü sorgu hakimi karşısına çıkarılarak “örgütlü hırsızlık” ve “suç amaçlı iş birliği” suçlamalarıyla resmen soruşturma altına alındı.

19 Ekim’de Louvre’un en gösterişli bölümlerinden biri olan Apollon Galerisi’nde gerçekleşen yedi dakikalık soygun, dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Hırsızlar, milyonlarca euro değerindeki dokuz parça mücevheri çalarak motosikletlerle kaçmıştı.

DNA izleriyle yakalandılar

Cumartesi akşamı yakalanan iki zanlı, dört gün boyunca sorgulandı. Biri 34 yaşında ve Cezayir vatandaşı; daha önce trafik suçlarından kaydı bulunan zanlı, olay yerinde bulunan bir scooter’daki DNA örnekleriyle tespit edildi.

Diğer zanlı ise 39 yaşında, Paris banliyösü Aubervilliers doğumlu bir yasa dışı taksi ve kuryelik yapan Fransız vatandaşı. Daha önce ağır hırsızlıktan sabıkası bulunan bu kişinin DNA’sı da kırılan vitrin camında bulundu.

Yetkililer, “soygunun içeriden yardım alındığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını” belirtti.

88 milyon euro değerinde mücevher

Çalınan mücevherler arasında, Napolyon’un ikinci eşi İmparatoriçe Marie-Louise’e hediye ettiği zümrüt kolye ve küpeler ile Kraliçe Marie-Amélie ve Kraliçe Hortense’e ait elmas ve safir taç setleri de yer alıyor.

Toplam değeri yaklaşık 88 milyon euro olan eserler, müzenin üst katında yer alan ve Fransız Taç Mücevherleri’nin sergilendiği bölümdeki iki yüksek güvenlikli vitrinden alınmıştı.

Zanlılardan biri, ülkeyi terk etmeye çalışırken Charles de Gaulle Havalimanı’nda yakalandı. Cezayir’e gitmek üzere uçağa binmeden önce pasaport kontrolünde durduruldu.

Savcı Laure Beccuau, çalınan eserlerin henüz bulunamadığını ancak “hâlâ geri dönme umudunun olduğunu” söyledi:

“Bu mücevherler artık satılamaz. Kim satın alırsa ‘çalınmış malı elinde bulundurma’ suçunu işlemiş olur. Onların bulunup Louvre’a ve ulusa geri döneceğine inanmak istiyorum.”

Soygunla ilgili iki kişi hâlâ firarda. Olayla bağlantılı olarak 100’den fazla polis memurunun görev yaptığı, 150’den fazla DNA örneğinin incelendiği ve olay yerinde bırakılan eldiven, kask ve reflektörlü yeleklerin delil olarak toplandığı bildirildi.