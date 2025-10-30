Putin, ‘radyoaktif tsunami’ yaratabilecek nükleer torpidonun test edildiğini duyurdu

Putin, testin “büyük bir başarı” olduğunu söyleyerek, silahın hem taşıyıcı denizaltıdan fırlatma motoruyla hem de nükleer güç ünitesiyle çalıştırıldığını belirtti. “Böyle bir şeye sahip başka bir ülke yok” ifadelerini kullandı.

Poseidon’a ilişkin kamuya açık bilgiler sınırlı olsa da uzmanlar, bu silahın okyanusta radyoaktif dalgalar oluşturarak kıyı şehirlerini yaşanmaz hâle getirebileceğini belirtiyor.

Bulletin of Atomic Scientists dergisine göre torpido, deniz tabanında büyük çaplı patlamalarla “radyoaktif okyanus kabarmaları” yaratabilecek güçte.

Putin’in açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Moskova’nın kısa süre önce gerçekleştirdiği nükleer füze testini “hata” olarak nitelendirmesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

Trump geçtiğimiz günlerde de ABD’nin “Rusya kıyılarında devriye gezen bir nükleer denizaltısı” bulunduğunu söylemişti.

Rusya, geçtiğimiz hafta da “Burevestnik” adlı nükleer motorlu seyir füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini duyurmuştu. Moskova, bu füzenin “hiçbir savunma sisteminin engelleyemeyeceği” bir silah olduğunu iddia ediyor.