Dünya
BBC 30.10.2025 06:33

Nvidia, dünyanın ilk 5 trilyon dolarlık şirketi oldu

Yapay zeka çiplerine yönelik rekor talep, ABD’li teknoloji devi Nvidia’yı tarihe geçirdi. Şirket, 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak dünyanın bu seviyeye çıkan ilk firması oldu.

Grafik çipi tasarımcısı olarak yola çıkan Nvidia, yapay zeka devrimiyle birlikte kısa sürede teknoloji sektörünün zirvesine yerleşti. 2023’te ilk kez 1 trilyon dolar değerine ulaşan şirket, yalnızca üç ay önce 4 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Çarşamba sabahı hisseleri yüzde 5,6 artışla 212 doların üzerine çıkan Nvidia, Çin satışlarına dair iyimser beklentilerle yatırımcı güvenini tazeledi.

Şirketin değeri artık, ABD ve Çin hariç tüm ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasını geride bırakıyor. World Bank verilerine göre Nvidia’nın değeri, S&P 500 endeksindeki birçok sektörün toplamından da yüksek.

Microsoft ve Apple da yakın zamanda 4 trilyon dolar eşiğini aşarak yapay zekâ odaklı borsa rallisine katkı sağlamıştı. Bu yıl ABD borsasındaki kazançların yüzde 80’i, yapay zekâ yatırımlarından geldi.

Ancak merkez bankalarından ve finans devlerinden balon uyarıları da artıyor. İngiltere Merkez Bankası, IMF ve JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, “belirsizlik düzeyinin zihinlerde daha yüksek olması gerektiğini” vurguladı.

Finans analisti Danni Hewson, Nvidia’nın 5 trilyon dolarlık değerini “insan beyninin kavrayamayacağı kadar büyük bir rakam” olarak tanımladı.

Bazı uzmanlar, yapay zekâ şirketlerinin birbirine yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımların “finansal mühendislik” oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Örneğin OpenAI, geçtiğimiz ay Nvidia’dan 100 milyar dolarlık yatırım almıştı.

Nvidia’nın hisseleri nisan ayında, Başkan Donald Trump’ın ticaret savaşlarını tırmandırmasıyla geçici bir düşüş yaşamıştı. Ancak yaz aylarında Trump’ın Çin’e yönelik çip satış yasağını kaldırması, şirketin hisse performansını yeniden güçlendirdi. Anlaşma gereği Nvidia, Çin gelirlerinin yüzde 15’ini ABD hükümetine aktarıyor.

Trump’ın Perşembe günü Çin lideri Şi Cinping ile yapacağı görüşmede Nvidia’nın “Blackwell” yapay zekâ işlemcilerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Şirketin CEO’su Jensen Huang, Salı günü yaptığı açıklamada “önümüzdeki yıl 500 milyar dolarlık yapay zekâ çipi siparişi beklediklerini” belirtti.

