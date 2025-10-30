Açık 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 30.10.2025 06:31

ABD, 30 yıl aradan sonra nükleer silah testlerine yeniden başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin 30 yılı aşkın süredir durdurduğu nükleer silah testlerinin yeniden başlatılması talimatını verdi. Trump, kararın gerekçesi olarak Rusya ve Çin gibi ülkelerin test programlarında ilerlemesini gösterdi.

ABD, 30 yıl aradan sonra nükleer silah testlerine yeniden başlıyor

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Diğer ülkelerin yürüttüğü test programları nedeniyle Savaş Bakanlığı’na nükleer silah testlerimizi eşit temelde başlatma talimatı verdim” ifadelerini kullandı.

Paylaşım, Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore’de yapacağı görüşme öncesinde yayımlandı.

ABD’nin dünyanın en fazla nükleer silahına sahip ülkesi olduğunu belirten Trump, Rusya’nın ikinci, Çin’in ise “uzak bir üçüncü” sırada yer aldığını söyledi. ABD en son 1992’de nükleer test gerçekleştirmişti.

Trump, geçtiğimiz günlerde Rusya’nın “sınırsız menzile sahip” nükleer motorlu füzesini test etmesini kınamıştı. Buna rağmen, yeni kararıyla uzun süredir geçerli olan ABD test moratoryumunu fiilen sona erdirmiş oldu.

Trump paylaşımında, nükleer silahların “muazzam yıkıcı gücünün” farkında olduğunu, ancak “ilk döneminde ABD cephaneliğini yenilemekten başka seçeneği kalmadığını” belirtti. Ayrıca Çin’in nükleer programının “beş yıl içinde ABD seviyesine yaklaşacağını” öne sürdü.

Trump, testlerin nasıl yapılacağına dair detay vermedi, ancak “sürecin derhal başlayacağını” açıkladı. ABD’nin son nükleer denemesi 23 Eylül 1992’de Nevada’daki yeraltı tesisinde “Divider” kod adıyla yapılmıştı. Bu, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı verilerine göre ülkenin gerçekleştirdiği 1.054’üncü nükleer testti.

Nevada Test Sahası bugün hâlâ ABD hükümeti tarafından işletiliyor. Smithsonian Enstitüsü’ne bağlı Nükleer Bilim ve Tarih Müzesi’ne göre, “gerekli görülmesi hâlinde sahaya yeniden nükleer test izni verilebilir.”

ETİKETLER
ABD Çin Donald Trump Nükleer Füze Rusya
Sıradaki Haber
Microsoft, Meta ve Alphabet, temmuz-eylül dönemi bilançolarını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:53
İsrail’in Google ve Amazon’dan gizli ‘göz kırpma’ sistemi talep ettiği ortaya çıktı
06:49
Bir fincan kakaonun erkekler için şaşırtıcı sağlık faydası
06:47
Putin, ‘radyoaktif tsunami’ yaratabilecek nükleer torpidonun test edildiğini duyurdu
06:35
Nvidia, dünyanın ilk 5 trilyon dolarlık şirketi oldu
06:28
Microsoft, Meta ve Alphabet, temmuz-eylül dönemi bilançolarını açıkladı
06:26
Hollanda'da sandık çıkış anketlerinin sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
FOTO FOKUS
Beyoğlu'nda havai fişekten yangın çıktı: Yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Beyoğlu'nda havai fişekten yangın çıktı: Yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ