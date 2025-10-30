ABD, 30 yıl aradan sonra nükleer silah testlerine yeniden başlıyor

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Diğer ülkelerin yürüttüğü test programları nedeniyle Savaş Bakanlığı’na nükleer silah testlerimizi eşit temelde başlatma talimatı verdim” ifadelerini kullandı.

Paylaşım, Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore’de yapacağı görüşme öncesinde yayımlandı.

ABD’nin dünyanın en fazla nükleer silahına sahip ülkesi olduğunu belirten Trump, Rusya’nın ikinci, Çin’in ise “uzak bir üçüncü” sırada yer aldığını söyledi. ABD en son 1992’de nükleer test gerçekleştirmişti.

Trump, geçtiğimiz günlerde Rusya’nın “sınırsız menzile sahip” nükleer motorlu füzesini test etmesini kınamıştı. Buna rağmen, yeni kararıyla uzun süredir geçerli olan ABD test moratoryumunu fiilen sona erdirmiş oldu.

Trump paylaşımında, nükleer silahların “muazzam yıkıcı gücünün” farkında olduğunu, ancak “ilk döneminde ABD cephaneliğini yenilemekten başka seçeneği kalmadığını” belirtti. Ayrıca Çin’in nükleer programının “beş yıl içinde ABD seviyesine yaklaşacağını” öne sürdü.

Trump, testlerin nasıl yapılacağına dair detay vermedi, ancak “sürecin derhal başlayacağını” açıkladı. ABD’nin son nükleer denemesi 23 Eylül 1992’de Nevada’daki yeraltı tesisinde “Divider” kod adıyla yapılmıştı. Bu, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı verilerine göre ülkenin gerçekleştirdiği 1.054’üncü nükleer testti.

Nevada Test Sahası bugün hâlâ ABD hükümeti tarafından işletiliyor. Smithsonian Enstitüsü’ne bağlı Nükleer Bilim ve Tarih Müzesi’ne göre, “gerekli görülmesi hâlinde sahaya yeniden nükleer test izni verilebilir.”