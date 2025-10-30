Trump ve Şi toplantısı Busan'da gerçekleşti

Xinhua'nın haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi, bu sabah hareket ettiği Güney Kore'de ABD'li mevkidaşı Trump ile buluştu.

Bu, ABD Başkanı Trump'ın bu yılın başında yeniden iktidara gelmesinin ardından iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu.

Şi, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, Çin ve ABD'nin dost ve ortak olması gerektiğini, bunun tarihin öğrettiği bir ders ve gerçekliğin bir gereği olduğunu belirterek, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor." dedi.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında zaman zaman sürtüşmelerin olmasının normal olduğunu ifade eden Şi, iki ülke liderinin ilişkileri doğru rotada ilerlemesine rehberlik etmesi gerektiğini vurguladı.

Çin-ABD ilişkilerinin sağlam bir temelde yürütmek ve her iki ülkenin kalkınmasına uygun bir atmosfer yaratmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getiren Şi, "Çin ve ABD, iki ülkenin ve dünyanın yararına somut ve güzel işler yapmak için birlikte çalışabilir." ifadesini kullandı.

"Birçok konuda hemfikiriz"

Trump, Çin Devlet Bakanı Şi ile Güney Kore’de yaptıkları görüşmenin ardından uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, "Birçok konuda hemfikiriz. Büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri hemen, hemen satın alınacak. Dikkat ettiyseniz Başkan Şi, dün Çin'in buna başlamasına izin verdi. Çin'in çok büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer ürünler satın almaya başlamasını takdir ettim. Bu çok hoş bir jestti. Ve bunun gibi birçok şey." dedi.

Trump, görüşmede, fentanil ve öncül maddelerinin kontrolü konusunda Çin tarafının sıkı çalışmayı taahhüt ettiğini, bu yüzden ABD’nin bu gerekçeyle Çin’e getirdiği yüzde 20 ek tarifeyi, yüzde 10’a düşürdüğünü açıkladı.

Görüşme sonrası nadir toprak elementleri konusunda "hiçbir engelin kalmadığını" dile getiren Trump, "Sanırım bunun sadece ABD'de değil, dünya çapında bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Yani nadir toprak elementleri üretmeye ve diğer ülkelerden gördüğünüz gibi nadir toprak elementleri ve diğer her şeyi satın almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Trump, Çin ile tarifeler konusunda çok yakında bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını, arada çok fazla engelin kalmadığını, yıl sonuna kadar müzakerelerin süreceğini ve kalıcı bir anlaşmaya varmayı umduklarını belirtti.