Açık 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.10.2025 00:06

ABD'de hükümetin kapanmasının ekonomiye maliyetinin 14 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin kapanmasının süresine bağlı olarak ekonomiye maliyetinin 14 milyar dolara kadar çıkabileceğini bildirdi.

ABD'de hükümetin kapanmasının ekonomiye maliyetinin 14 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor

CBO, ülkede bütçe anlaşmazlığı nedeniyle devam eden hükümet kapanmasının ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin analiz yayımladı.

Kapanmanın 4, 6 ve 8 haftada sona erdiğinin varsayıldığı 3 senaryo altında etkilerinin incelendiği analizde, kapanmanın federal harcamaları geciktireceği ve ekonomiyi olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Analizde, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın dördüncü çeyreğinde kapanma nedeniyle daha düşük olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Kapanmanın süresine bağlı olarak ekonomik büyümenin söz konusu çeyrekte 1 ila 2 puan azalacağı belirtilen açıklamada, reel GSYH'deki düşüşün çoğunun nihayetinde telafi edilse de 7 ila 14 milyar dolar arasında bir kaybın geri kazanılamayacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Analizde, hükümetin kapanmasının ekonomi üzerinde çoğu geçici olsa da olumsuz etkileri olacağı ve kapanma ne kadar uzun sürerse etkilerin o kadar yoğunlaşacağı ifade edildi.

CBO'nun analizinde, 2026 sonu itibarıyla federal çalışanların izinli oldukları sürenin, 4 haftalık senaryoda 7 milyar dolar, 6 haftalık senaryoda 11 milyar dolar ve 8 haftalık senaryoda 14 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açacağının tahmin edildiği belirtildi.

Federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması ve Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor.

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa, aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durduruyor.

Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor. Bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

ETİKETLER
ABD Dolar
Sıradaki Haber
Fed Başkanı Powell: Aralıkta faiz indirimi kesin değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:47
Beyoğlu'nda havai fişekten yangın çıktı: Yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
00:15
UAEA Başkanı Grossi, BM Genel Sekreterliği koltuğu için adaylığını teyit etti
23:58
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye
23:43
Fed Başkanı Powell: Aralıkta faiz indirimi kesin değil
23:42
Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
23:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 102. yaşını tebrik eden ülkelere teşekkür
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
FOTO FOKUS
Beyoğlu'nda havai fişekten yangın çıktı: Yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Beyoğlu'nda havai fişekten yangın çıktı: Yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ