AA 29.10.2025 21:50

Gazze'deki hükümet: İsrail'in son saldırılarında 52'si çocuk 109 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 52'si çocuk ve 23 kadın olmak üzere toplam 109 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Gazze'deki hükümet: İsrail'in son saldırılarında 52'si çocuk 109 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik sürdürdüğü suçların üstünü örtmek için sistematik olarak gerçekleri çarpıtmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik son 24 saatte düzenlediği saldırılarda etkisiz hale getirildiği iddiasıyla 21 fotoğrafla birlikte 26 ismin yer aldığı bir liste yayımladığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme sonucunda, listede Filistin'in resmi kayıtlarında bulunmayan 3 adet yanlış, Arapça olmayan ismin olduğu ortaya çıktı. Diğer isimlerin de uydurma ve bunların bazılarının bilerek fotoğrafsız paylaşıldığı tespit edildi."

İsrail'in paylaştığı isimler arasında ayrıca o bölgelerde olmadıkları gibi hayatta oldukları öğrenilen 4 kişinin de yer aldığına işaret edilen açıklamada, dolayısıyla İsrail'in söz konusu listeyi yayımlayarak Gazze'de işlediği suçların üstünü örtmeye çalıştığı belirtildi.

İsrail'in bu iddialara karşı ateşkes anlaşmasını ihlal ederek dün akşamdan itibaren 12 saatte düzenlediği saldırılar sonucu 52'si çocuk ve 23'ü kadın olmak üzere toplam 109 sivilin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybedenler arasında ayrıca 4 yaşlı ve 7 engelli vatandaşın olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını, uluslararası insancıl hukukun temelini oluşturan orantılılık ve ayrımcılık ilkelerini açıkça ve kasıtlı olarak ihlal ederek sürdürdüğü vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği "kitlesel yargısız infazların" kınandığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra ateşkese garantör ülkeler ve uluslararası toplumun İsrail'i dizginleyerek ateşkese uymasını sağlamaları çağrısında bulunuldu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail ordusu, dün akşam Gazze'nin farklı bölgelerine şiddetli saldırılar başlatmıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes bugün yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

