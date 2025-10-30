Açık 4.3ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 30.10.2025 04:33

Soykırımcı İsrail Doğu Kudüs’ün güneyinde bin 300 yeni yasa dışı yerleşim birimini onayladı

Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün güneyinde bin 300 yeni yasa dışı yerleşim biriminin inşasını onayladı. Karar, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerine yönelik uluslararası tepkilere rağmen alındı.

Soykırımcı İsrail Doğu Kudüs’ün güneyinde bin 300 yeni yasa dışı yerleşim birimini onayladı

Soykırımcı İsrail, Doğu Kudüs’ün güneyinde yer alan Gush Etzion yasa dışı yerleşiminde bin 300 yeni konutluk genişleme planını onayladı.

İsrail basınına göre, kararı İsrail hükümetine bağlı Özel Planlama ve İmar Komitesi oy birliğiyle aldı.

Son yıllarda gasp edilen Filistin topraklarında inşa edilen yasa dışı yerleşimlerin sayısında artış gözleniyor.

Soykırımcı Netanyahu hükümeti, 2022 sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da yaklaşık 48 bin yasa dışı yerleşim birimi kurmak için adım attı.

Birleşmiş Milletler, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve barış sürecini baltaladığını vurguluyor.

 


 

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Kudüs Filistin Devleti
