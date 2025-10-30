Açık 6.6ºC Ankara
Dünya
AA 30.10.2025 00:13

UAEA Başkanı Grossi, BM Genel Sekreterliği koltuğu için adaylığını teyit etti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, 2026 yılı sonunda yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği yarışı için aday olduğunu belirtti.

UAEA Başkanı Grossi, BM Genel Sekreterliği koltuğu için adaylığını teyit etti

Grossi, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2026 yılı sonunda görev süresinin sona ermesiyle ilgili BM Genel Sekreterliği pozisyonuna aday olup olmayacağı sorusuna Grossi, "Evet, Genel Sekreterlik pozisyonu için aday olacağım. Bu sır değil ve olmamalı." yanıtını verdi.

Grossi, söz konusu adaylığının, şu anki UAEA Başkanlığı rolünü etkilemeyeceğini belirterek, UAEA'daki çalışmalarının "ne kadar iyi bir genel sekreter olabileceğine" dair bir gösterge olduğunu dile getirdi.

BM Genel Sekreterliği görevini 2 dönemdir yürüten Guterres'in süresi 2026 yılı sonunda doluyor.

Birleşmiş Milletler
