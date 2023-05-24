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Dünya
CNBC 24.05.2023 06:38

Bill Gates: Yapay zeka Google ve Amazon gibi şirketleri bitirebilir

San Francisco kentinde yapay zekayla ilgili konferansta konuşan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bu teknolojinin Google ve Amazon gibi şirketlerin sonunu getirebileceğini söyledi.

Bill Gates: Yapay zeka Google ve Amazon gibi şirketleri bitirebilir

Gates, insanlar için bazı görevleri yerine getirebilecek kişisel dijital asistanı geliştirecek şirketin yüksek ihtimalle yapay zeka yarışını kazanacağını savundu.

Milyarder işinsanı, bu teknolojinin kullanıcıların davranışını kökten değiştirebileceğini ifade etti:

"Kişisel asistanı kim kazanırsa kazansın bu büyük bir şey olacak. Çünkü bir daha asla arama motoruna gitmeyeceksiniz... Bir daha asla Amazon'a gitmeyeceksiniz."

Gates yapay zekalı asistanın kullanıcıların ihtiyaçlarıyla alışkanlıklarını anlayabileceğini ve okumaya zaman kalmayan şeyleri öğrenmesini sağlayacağını savundu.

Teknoloji milyarderi, yapay zeka yarışında dev şirketlerin kazanabileceği gibi girişim şirketlerinin de galip gelebileceğini vurguladı.

Dijital asistanın herkesin kullanımına açılmasının biraz zaman alacağını kaydeden Gates, bu esnada şirketlerin ChatGPT benzeri yazılımları kendi ürünlerine adapte etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Dünyanın en zenginlerinden biri olan Gates, iyi metinler çıkaran yapay zeka teknolojisinin beyaz yakalı çalışanları etkileyebileceğini savundu.

Gates, ileride insan çalışanlardan daha ucuza gelecek insansı robotların mavi yakalı çalışanları etkileyeceğine inandığını da sözlerine ekledi.

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