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Dünya
AA 24.05.2023 06:04

Sudan'da son durum: Ateşkese rağmen tansiyon düşmüyor

Sudan'da ateşkese rağmen tansiyon düşmüyor. Başkent Hartum'da çatışmalar yaşanırken, bölgeden patlama haberleri de geliyor. Birleşmiş Milletler, çatışmaların sürmesi durumunda bunun bölge ülkelerini de etkileyebileceğini belitti. ABD ise "ateşkese uyulmaması halinde yaptırım masada" uyarısı yaptı.

Sudan'da son durum: Ateşkese rağmen tansiyon düşmüyor

Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Cidde'de imzalanan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra delindi.

Başkent Hartum'a hava saldırısı düzenlendi. Taraflar, şehrin bazı semtlerinde ağır ve hafif silahlarla çatıştı.

Sudan Doktorlar Sendikası, 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda şimdiye kadar 863 kişinin öldüğünü, 3 bin 531 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bir milyondan fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Sudan nüfusunun yarısından fazlası, yani 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyacı duyuyor.

ABD'den yaptırım uyarısı

Birleşmiş Milletler'den, Sudan'daki çatışmalara dair dikkat çekici bir uyarı geldi.

Çatışmanın devam etmesinin, bölge ülkelerini de olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekildi.

Mevcut durumun insani operasyonları tam olarak gerçekleştirmeye izin vermediği vurgulandı.

ABD ise Sudan'da çatışan taraflara gözdağı verdi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken Sudanlı generallere ateşkese uymamaları halinde yaptırımlarla yüzleşecekleri uyarısı yaptı. 

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