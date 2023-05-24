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Dünya
AA 24.05.2023 05:57

Trump sus payı davasında tekrar hakim karşısında

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı bir kadına 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan cezai dava kapsamında tekrar hakim karşısına çıktı.

Trump sus payı davasında tekrar hakim karşısında

Trump, Manhattan mahkemesinde görülen ön duruşmaya, yanında avukatları ile Florida'daki malikanesinden video konferans yoluyla katıldı.

Duruşmada, Yargıç Juan Merchan, Trump'a dava ve delillerle ilgili kamuya ne söyleyip söyleyemeyeceği konusunda bilgilendirmede bulunarak, savcılığın davayla ilgili elindeki delilleri, avukatlarıyla paylaşacağını belirtti.

Trump'ın 2024 Başkanlık seçimleri kampanyası çerçevesinde suçlamalarla ilgili kendisini savunabileceğini kaydeden Merchan, davadaki delillerin kamuya paylaşımıyla ilgili mahkemenin belirlediği kuralların ihlalinin ise cezaya neden olabileceği uyarısı yaptı.

Merchan, davayla ilgili duruşmaların 25 Mart 2024'te başlamasına karar verirken, bu çerçevede savunma önergelerinin 29 Ağustos'a kadar yapılmasını, savcıların da 10 Ekim'e kadar yanıt vermesini istedi.

Trump, büyük jüri tarafından suçlanmıştı

ABD'de 2024 Başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, söz konusu "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda, sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Manhattan Başsavcılığı tarafından kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

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