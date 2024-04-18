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Dünya
BBC 18.04.2024 06:24

Bilinen en büyük deniz sürüngenleri keşfedilmiş olabilir

Bilim insanları, denizlerde yüzen, tarihin muhtemelen en büyük deniz sürüngeninin yaklaşık iki otobüs büyüklüğündeki iktinozorlar olduğunu belirledi.

Bilinen en büyük deniz sürüngenleri keşfedilmiş olabilir
[Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi]

Yaratık, yaklaşık 202 milyon yıl önce dinozorlarla birlikte yaşadı.

Fosilleşmiş çene kemiği, 2016 yılında İngiltere'nin Somerset kentindeki bir plajda bir fosil avcısı tarafından bulundu.

2020 yılında bir baba ve kız benzer bir çene kemiği daha buldu.

Uzmanlar, fosillerin 25 metre uzunluğunda iki dev iktinozor sürüngenine ait olduğunu söylüyor.

Bu , kafatası Dorset kayalıklarına gömülü olarak bulunan ve David Attenborough'nun Dev Deniz Canavarı belgeselinde yer alan devasa bir pliozordan daha büyük.

Bilimsel makaleyi yazan Bristol Üniversitesi'nden paleontolog Dean Lomax, "Çene kemiklerinin büyüklüğüne (biri bir metreden uzun ve diğer iki metre uzunluğa) dayanarak, hayvanın tamamının yaklaşık 25 metre uzunluğunda, yani yaklaşık bir mavi balina kadar uzun olduğunu hesaplayabiliriz." dedi.

Ancak yaratığın tam boyutunu doğrulamak için tam bir kafatası ve iskelet gibi daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğunu çünkü şu ana kadar sadece birkaç parçanın bulunduğunu söylüyor.

Lomax, Dev iktinozorun kitlesel bir yok oluşta yok olduğunu ve ondan sonra yaşayan iktinozorların bir daha asla devasa boyutlara ulaşamadığını açıkladı.

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