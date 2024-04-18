İsrail'in, Gazze'nin orta kesimi ile kuzey bölgesine saldırılarında 17 Filistinli öldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, birçok bina ve evleri yerle bir ederek sakinlerini göçe zorladığı Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çekildi.

Daha sonra Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine ve Deyr el-Belah beldesinin doğusuna yönelik yoğun top atışları ve hava saldırıları başlatıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 36 saati aşkın süredir karadan girerek hem yerleşim bölgesinde hem de tarım alanlarında büyük tahribata yol açtığı Beyt Hanun beldesinden de çekildi.

İsrail askerleri, Beyt Hanun beldesine karadan girdiği sırada yerinden edilmiş sivillerin sığındığı merkezi kuşatmaya alarak bazı Filistinlileri alıkoydu.

İsrail, Gazze kentinin eş-Şati Mülteci Kampı'nın yanı sıra eş-Şucaiye, ez-Zeytun ve Şeyh Rıdvan mahallelerine de hava saldırılarını artırdı.

İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik artırdığı hava saldırılarında 2'si çocuk 17 sivilin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, İsrail'in, Gazze kentinin batı kesiminde yer alan eş-Şati Mülteci Kampı'nda sığınma merkezi olarak kullanılan Şuhaybir Okuluna düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 4 sivil yaşamını yitirdiğini aktarmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 899 Filistinli öldürüldü, 76 bin 664 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.