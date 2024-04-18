BM Güvenlik Konseyi'nde Arap dışişleri bakanları UNRWA'yı savundu

Arap Bakanlar, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen UNRWA oturumunda konuştu.

İlk sözü alan Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf, UNRWA’yı Filistin halkının yaşadığı trajedi boyunca tutunduğu son umut olarak gördüklerini belirterek, “Bu BM ajansı apaçık saldırılara maruz kaldı. Utanç verici bir şekilde hedef alındı. Yayılmacı işgal gücü İsrail'in hedefi oldu.” dedi.

Attaf, UNRWA’nın finansmanını azaltmak ve varlığına son vermek için yanıltıcı bahanelerin kullanıldığını vurgulayarak, “Çünkü bu, İsrail'in Filistin davasını tasfiye etme ve Filistin devlet projesinin içeriğini tamamen yok etme planının önemli bir bileşenidir.” diye konuştu.

Filistinli mülteciler var olduğu sürece UNRWA’nın varlığını ve çalışmalarını devam ettirmesi gerektiğini vurgulayan Cezayirli Bakan, uluslararası topluma cesaret göstererek UNRWA'yı koruma çağrısında bulundu.

“Gazze'de insani çabaların omurgasını oluşturan tek kurum var, o da UNRWA”

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Gazze’de 2,3 milyon Filistinlinin açlıkla karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, “Gazze'deki bu durumu hafifletmeye yardımcı olacak bilgi, beceri ve altyapıya sahip, insani çabaların omurgasını oluşturan tek kurum var, o da UNRWA. İsrail bunu kırmak istiyor, buna izin vermeyin.” diye seslendi.

Safadi, İsrail’in UNRWA’ya yönelik “cadı avının” uzun zaman önce başladığına dikkat çekerek, “UNRWA'ya yapılan saldırının amacı Filistinli mültecilerin haklarını, Filistin meselesini ve de sona ermesi gereken yasadışı, insanlık dışı bir işgalin var olduğu tartışmasını öldürmektir.” ifadelerini kullandı.

UNRWA’nın vazgeçilmez ve yerinin doldurulamaz olduğunu belirten Safadi, Gazze’de özellikle çocukların açlıktan öldüğü bir zamanda bu BM ajansına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

UNRWA, acı çeken insanlara umut veren yaşam hattı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da İsrail’in Gazze’de 6 aydır süre saldırılarını BM Güvenlik Konseyi’nin önleyemediğine işaret ederek, “Bu durum, bombardıman ve açlık yüzünden masum sivilleri perişan etmeye devam eden açık bir çifte standarttır.” diye konuştu.

Bin Ferhan, UNRWA’nın Filistin’deki rolünün “açık ve vazgeçilmez” olduğunu belirterek, UNRWA'yı “Siyasi kayırmacılık ve dehşetli önyargılar nedeniyle korkunç bir durumun kurbanı olarak acı çeken insanlara umut veren yaşam hattı” şeklinde tarif etti.

UNRWA’nın tarihte eşi benzeri görülmemiş sert ve haksız dezenformasyon kampanyasıyla karşı karşıya kaldığını belirten Bin Ferhan, İsrail’in bununla Filistinlilerin tek umut kaynağına son vermeye çalıştığının altını çizdi.

Mısır'ın BM Daimi Temsilcisi Usame Abdulhalik da İsrail'i yatıştırmak ve fail ile mağdur arasında eşitlik sağlamak amacıyla bazı ülkelerin UNRWA'ya sağladığı fonları durdurmaya yönelik ikna edici olmayan gerekçeleri reddettiklerini söyledi.

Abdulhalik, "İsrail, UNRWA'yı yalan ve iftira yoluyla itibarsızlaştırmaya çalışırken, ajansın çalışanları da insani yardım çalışmalarının en harika örneklerini sunuyor." diye konuştu.