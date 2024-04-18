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Dünya
AA 18.04.2024 03:18

Hırvatistan'da genel seçimi Hırvat Demokrat Birliği kazandı

Hırvatistan'daki genel seçimi, iktidardaki merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği'nin (HDZ) kazandığı açıklandı.

Hırvatistan'da genel seçimi Hırvat Demokrat Birliği kazandı

Devlet Seçim Komisyonu (DIP), oyların yüzde 95,54'ünün sayıldığını, HDZ'nin 151 sandalyeli ulusal meclise, 60 milletvekilini soktuğunu duyurdu.

Sosyal Demokrat Parti (SDP), Merkez, Halk Partisi-Reformcular, Sivil-Liberal Birliği (GLAS), Hırvat Köylü Partisi (HSS), Adı ve Soyadı Olan Partinin (SSIP) oluşturduğu "Adalet Nehirleri" ittifakı ise 42 sandalyeyle ikinci sırada yer aldı.

"Vatan Hareketi" ittifakı ulusal meclise 14 milletvekili sokarken, "Most ve ortakları" ittifakı 11, "Yapabiliriz" ittifakı 10, Istra Demokrat Partisi (IDS) 3, Bağımsız Kuzey Platformu 2, Odak-Cumhuriyet ittifakı 1 milletvekiliyle ulusal meclise girdi.

Ulusal mecliste ayrıca azınlık partilerinden 8 milletvekili de yer alacak.

Başbakan Plenkovic'den zafer açıklaması

HDZ Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Plenkovic basına yaptığı açıklamada, "Önemli olan HDZ'nin üst üste üçüncü kez parlamento seçimlerini ikna edici bir şekilde kazanmasıdır. Üçüncü kez hükümeti kurmak için sabah saatlerinden itibaren yeni bir meclis çoğunluğu oluşturmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Plenkovic, HDZ'nin önceki iki dönemde hem ülke içinde hem de yurt dışında yaşayan Hırvatların çıkarlarını korumak için çalıştığını belirterek, bu yöndeki çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Rakiplerini tebrik eden Plenkovic, "Elbette Hırvatistan'ın ve ekonomisinin çıkarlarını gözeteceğiz." dedi.

"Hırvatistan yaşamak için daha iyi bir yer olabilir ve olacaktır"

SDP Genel Başkanı Pedja Grbin ise "Önümüzde günler, haftalar hatta belki aylarca sürecek görüşmeler olacak ama bu görüşmelerin sonu değişimle sonuçlanacak. Bu değişim, Hırvatistan'ı daha iyi bir ülke haline getirecek. Hırvatistan yaşamak için daha iyi bir yer olabilir ve olacaktır." dedi.

Bu arada, hükümetin kurulması için 76 milletvekiline ihtiyaç duyulan ülkede, hiç bir siyasi parti ya da ittifak tek başına gerekli çoğunluğu elde edemediği için koalisyon hükümetinin kurulması bekleniyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) en genç üyesi Hırvatistan'da, HDZ, 2016 ve 2020'de yapılan genel seçimleri de kazanmıştı.

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