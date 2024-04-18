ABD, Rusya ve Çin, UNWRA'nın önemini vurguladı

New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BMGK toplantısında, UNRWA'nın bazı çalışanlarının Hamas'la bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları ve kurumun geleceğiyle ilgili konuşmalar yapıldı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BMGK'de yaptığı konuşmada, UNWRA'nın Gazze'deki rolünün vazgeçilmezliğine vurgu yaparken, kuruluşun bazı üyeleri hakkındaki suçlamalarla ilgili hala delil sunulmadığına dikkati çekti.

Nebenzia konuşmasında, "UNWRA'nın insani yardımın dağıtımı ve Gazze'deki bakımın sürekliliğinin sağlanmasındaki vazgeçilmez rolünün farkındayız." ifadesine yer verdi.

UNWRA'nın 7 Ekim'den bu yana 178 çalışanının İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Nebenzia, "Sizi, teşkilat personelinin kahramanlığını takdir etmeye çağırıyoruz. İnsani görevlerini, bedelini hayatlarıyla ödedikleri insanlık dışı koşullarda yapmaya çalışıyorlar. UNRWA'yı terör örgütü olarak etiketlemeye yönelik kategorik olarak kabul edilemez girişimler ve kapatma çağrıları da var." dedi.

Personelinin Hamas'la işbirliği iddiaları üzerine bazı bağışçıların UNRWA'ya sağlanan finansmanı askıya alma kararının "anlaşılamaz" olduğunu dile getiren Rus Temsilci, söz konusu 12 personelin suçunu kanıtlayacak net deliller sunulmamasına rağmen "dezenformasyon kampanyalarıyla teşkilatı itibarsızlaştırmaya yönelik girişimleri" kategorik olarak kınadıklarını ifade etti.

ABD UNWRA'nın "vazgeçilmez" rolüne değindi

ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, UNWRA’nın Gazze’deki insani yardımın işleyişindeki "vazgeçilmez" rolüne atıfta bulunarak, kurum hakkındaki incelemelerin bir an önce sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Wood, "ABD, ciddi gıda güvensizliğinden ve yaklaşmakta olan kıtlığın gerçek riskinden ciddi şekilde endişe duymaktadır. UNRWA'nın bu durumu tersine döndürmesi kritik önem taşıyor." ifadelerine yer verdi.

ABD’li diplomat, "ABD ihtiyaç duyulduğu sürece, UNRWA'nın faaliyette kalması için reformları uygulamak amacıyla UNRWA, diğer bağışçılar ve ev sahibi ile birlikte çalışmaya devam edecektir." diye ekledi.

"UNWRA, Filistin’e yönelik insani müdahalenin omurgasıdır"

BMGK toplantısında konuşan diğer daimi üye Çin Halk Cumhuriyeti'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang da "UNWRA, Filistin'e yönelik insani müdahalenin omurgasıdır." sözlerine yer verdi.

UNWRA çalışanları için, "Çok çalıştılar, ter döktüler, kanlarını döktüler ve en büyük fedakarlığı yaptılar." diyen Shuang, ajansın yardım çalışmalarının sonlandırılmasının, "Gazze'deki insanlar için son yaşam halatının da kesilmesi" anlamına geleceğini belirtti.

UNWRA'ya yönelik soruşturmanın "önceden belirlenmiş bir sonucu olmaması" gerektiğini söyleyen Shuang, "İsrail', saldırılarını ve karalamalarını derhal durdurmaya ve ilgili ülkeleri, neyin mümkün olduğunu analiz etmek için finansmanı yeniden başlatmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Çinli diplomat son olarak, Gazze'ye bağlantısı olan tüm kara geçişlerinin insani yardım malzemeleri için açılmasını isterken, ABD'yi bu konuda "adil bir duruş sergilemeye ve samimi çaba göstermeye" çağırdı.