Bilim insanları, neden daha fazla şeker tükettiğimize dair şaşırtıcı bir sebep buldu

Cardiff Üniversitesi’nden çevre bilimi ve sürdürülebilirlik uzmanı Pan He’nin de yer aldığı araştırma, 2004-2019 yılları arasında ABD hanelerinin gıda satın alma verilerini inceledi.

Bu veriler, bölgesel hava durumu bilgileriyle karşılaştırıldığında, sıcaklık yükseldikçe şekerli içecek ve tatlı tüketiminin arttığı görüldü.

Araştırmaya göre her 1 santigrat derecelik sıcaklık artışında kişi başına günlük 0,7 gram daha fazla ilave şeker tüketiliyor. Etki, özellikle 20-30 santigrat derece aralığında belirginleşiyor.

Düşük gelirli gruplar daha riskli

Çalışma, düşük gelirli ve düşük eğitim seviyesine sahip hanelerde etkinin daha güçlü olduğunu gösterdi. Bu grupların şekerli ürünlere erişimi daha kolay ve ucuz olduğu için sıcak havalarda bu ürünlere yönelme oranı artıyor.

Ayrıca klima kullanımının daha az olması da bu eğilimi güçlendiriyor.

Araştırmacılar, 2095 yılına kadar eğer sera gazı emisyonları azaltılmazsa ABD genelinde kişi başı günlük şeker tüketiminin 3 gram artabileceğini öngörüyor. Bu artış, obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıkları riskini daha da yükseltecek.

Uzmanlardan uyarı

Amerikan Kalp Derneği, günlük alınan kalorinin en fazla yüzde 6’sının ilave şekerden gelmesini öneriyor. Bu, erkekler için günde 36 gramı, kadınlar içinse 26 gramı geçmemeli.

Çalışmaya katılmayan Cambridge Üniversitesi’nden Charlotte Kukowski, araştırmanın “iklim değişikliğinin insan sağlığını nasıl etkileyebileceğine dair göz ardı edilen bir boyutu” ortaya koyduğunu belirterek, en savunmasız kesimlerin hem sıcaklığa en çok maruz kalan hem de beslenme kaynaklı hastalıklara en açık gruplar olduğuna dikkat çekti.

Araştırmacılar, bu ilişkinin farklı bölgelerde de incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre, iklim değişikliğine uyum politikalarının bir parçası olarak şeker tüketiminin de yönetilmesi gündeme gelebilir.