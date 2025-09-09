Açık 19.6ºC Ankara
Dünya
The Wall Street Journal 09.09.2025 09:13

OpenAI, sinema sektörüne giriş yapmaya hazırlanıyor

OpenAI, yeni bir projeyle yapay zekâ teknolojisini sinema sektörüne taşımaya hazırlanıyor. Şirket, DALL-E video üretim platformunu kullanarak tamamen yapay zekâ ile hazırlanacak bir animasyon film üzerinde çalışıyor. “Critterz” adı verilen film, OpenAI’nin yaratıcı direktörü Chad Nelson’ın liderliğinde hayata geçirilecek.

OpenAI, sinema sektörüne giriş yapmaya hazırlanıyor

The Wall Street Journal’ın haberine göre, karakter tasarımı ve hikâyesi üç yıl önce tasarlanan proje, 2026 Cannes Film Festivali’nde izleyiciyle buluşmayı hedefliyor.

Nelson ve ekibi, karakterlerin ilk çizimlerini OpenAI’nin araçlarına yükleyerek tüm animasyonu yapay zekâ yardımıyla oluşturacak.

30 milyon dolarlık düşük bütçeyle ve sadece dokuz ayda filmin tamamlanması planlanıyor. Seslendirmelerde ise insan oyuncular yer alacak.

Yapımcılar ve hedefler

Film, Londra merkezli Vertigo Films ve Los Angeles merkezli Native Foreign tarafından üretilecek. Native Foreign, daha önce geleneksel video üretiminde yapay zekâ teknolojilerini kullanmasıyla biliniyor.

Nelson, bu filmin sektörde yapay zekâ kullanımının önünü açabileceğini belirtti.

Sinema sektöründe yapay zekâ tartışması

Sektörde yapay zekâya yönelik çekinceler sürüyor. İki yıl önce ABD’deki oyuncu sendikası SAG-AFTRA, yapay zekâ nedeniyle iş kaybı endişesiyle greve gitmiş, uzun süren görüşmelerin ardından meslek güvencesi sağlanmıştı.

Bu yıl Oscar töreninde “The Brutalist” ve “Emilia Perez” filmlerinde yapay zekâ unsurları kullanıldığı için tartışma çıkmıştı. Ancak Akademi, yapay zekâ kullanımına dair “tarafsız” bir tutum benimsediğini açıklamıştı.

OpenAI’nin hedefi, “Critterz” ile düşük maliyet ve kısa sürede tamamlanabilecek yapay zekâ destekli filmlerin de sektörde yer bulabileceğini kanıtlamak.

OpenAI Yapay Zeka Sinema
