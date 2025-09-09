Açık 16.4ºC Ankara
Dünya
AA 09.09.2025 08:10

İsrail Batı Şeria'nın Nablus kentindeki sebze halinde 30 dükkanı yıktı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir sebze haline baskın düzenleyerek 30 dükkanı yıktı.

İsrail Batı Şeria'nın Nablus kentindeki sebze halinde 30 dükkanı yıktı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, sabahın erken saatlerinde buldozer eşliğinde Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde bulunan sebze haline baskın düzenledi.

Esnafı dükkanlarını boşaltmaya zorlayan İsrail askerleri, sonrasında yıkıma başladı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, yaklaşık 50 dükkanın bulunduğu sebze halindeki dükkanların 30'u İsrail ordusu tarafından öncesinde herhangi bir uyarı yapılmadan yıkıldı.

Yıkım nedeniyle esnafın binlerce şekel zarara uğradığı vurgulandı.

"Hısbet Beyta" olarak bilinen Beyta'daki sebze hali, Batı Şeria'nın kuzey ve orta kesimine sebze ve meyve tedarikinde önemli rol oynuyor. Yaklaşık 40 toptancının bulunduğu hal, 400 işçiye istihdam sağlıyor.

Beyta'daki sebze halinin son yıllarda İsrail güçleri tarafından doğrudan hedef alındığı, zaman zaman kapatıldığı, ateşe verildiği, bazı dükkanların yıkıldığı ve bunun da Filistinli esnafa büyük kayıplar yaşattığı belirtiliyor.

İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
