Açık 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.09.2025 08:45

Yetişkinlerin yüzde 28'i sürekli çevrim içi

Anketlere göre, yetişkinlerin yüzde 28'i neredeyse her an çevrim içiyken, yüzde 40'ı günde birkaç kez internet kullanıyor.

Yetişkinlerin yüzde 28'i sürekli çevrim içi

Pew Araştırma Merkezi, 8 Ocak ile 26 Nisan arasında 24 ülkedeki 26 bin 504 yetişkine interneti ne sıklıkla kullandıklarını sordu.

Ankete katılan yetişkinlerin yüzde 28'i, neredeyse her zaman çevrim içi olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 40'ı günde birkaç kez internet kullandığını, yüzde 9'u ise hiç kullanmadığını ifade etti.

Ülkeden ülkeye fark ediyor

Araştırmaya katılan ülkeler arasında internet kullanımı konusunda büyük farklar bulunuyor.

Sürekli çevrim içi bulunma oranı en yüksek ülke Japonya oldu. Japonya'da yetişkinlerin yüzde 56'sı sürekli çevrim içi olduklarını kaydetti.

Bu oranın en düşük olduğu Nijerya'da ise yetişkinlerin yüzde 13'ü sürekli çevrim içi olduğunu belirtti.

Güney Kore'deki yetişkinlerin neredeyse yarısı, Arjantin, İsrail, İspanya, Türkiye ve ABD'dekilerin yaklaşık yüzde 25'i sürekli çevrim içi olduğunu bildirdi.

Öte yandan, internet kullanımının en düşük olduğu Hindistan'da yetişkinlerin yüzde 36'sı hiç internete girmiyor.

Güney Afrika ve Nijerya'daki yetişkinlerin yaklaşık dörtte biri, Kenya'dakilerin ise yaklaşık üçte biri interneti hiç kullanmadıklarını belirtti.

ETİKETLER
İsrail İspanya ABD Nijerya Japonya
Sıradaki Haber
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Venezuela’yı kimse aşağılayamaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:45
Yurt dışına çıkış harcı yeniden belirlendi
08:39
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Venezuela’yı kimse aşağılayamaz
08:11
İsrail Batı Şeria'nın Nablus kentindeki sebze halinde 30 dükkanı yıktı
07:59
İşgal altındaki Batı Şeria'da okullar İsrail'in engelleri ve mali krize rağmen kapılarını öğrencilere açtı
07:25
İspanya Başbakan Yardımcısı: İspanya Büyükelçiliği, Tel Aviv'den çıkarılmalı. Filistin, bizi bekliyor
07:22
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunacak
Gazze'de çadırların gölgesinde zorunlu yaşam
Gazze'de çadırların gölgesinde zorunlu yaşam
FOTO FOKUS
İzmir'in kurtuluşunun 103. yılı
İzmir'in kurtuluşunun 103. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ