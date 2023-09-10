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Dünya
AA 10.09.2023 14:50

Biden'ın konvoyundaki şoför Hindistan'da 'protokol ihlalinden' gözaltına alındı

ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunda bulunan aracın şoförünün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın kaldığı otele girdiği için "protokol ihlali" gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Biden'ın konvoyundaki şoför Hindistan'da 'protokol ihlalinden' gözaltına alındı
[Fotograf: AP]

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi esnasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Al Nahyan'ın kaldığı Taj Hotel'de kriz yaşandı.

ABD Başkanı Biden'ın konvoyundaki araç otele giriş yapınca şoför, "protokol ihlali" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şoförün ifadesinde bir iş insanının kendisini bu otele bırakmasını istediğini, bundan dolayı Taj Hotel'e gittiğini ve iş insanının da güvenlik tarafından durdurulduğu esnada araçta olduğunu söylediği öğrenildi.

Güvenlik protokollerinin farkında olmadığını öne süren şoför, sorgulanmasının ardından serbest bırakıldı ancak Biden'ın konvoyundan çıkarıldı.

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Joe Biden G20 Liderler Zirvesi Hindistan
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