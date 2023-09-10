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Dünya
AA 10.09.2023 14:00

Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 12'ye çıktı

Yunanistan'ın 5 Eylül'den beri karşı karşıya kaldığı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 12'ye çıktı
[Fotograf: Reuters]

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Kardiça'da çarşambadan beri kayıp olduğu bildirilen 58 yaşındaki erkeğin cesedine ulaşıldı.

Pilio'da da kayıp kişinin cansız bedeni Eğriboz'da bulundu.

Böylece sel felaketinde ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Pinio Nehri'ndeki suyun yükselmesi nedeniyle birçok yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Tesalya Bölgesi'ndeki Kardiça, Trikala ve Larisa'daki çok sayıda yerleşim birimi hala sular altında.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Sel yüzünden mahsur kalanları kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve sahil güvenliğe ait botlarla devam ediyor.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis, akşam saatlerinde bölgede incelemelerde bulunacak.

Miçotakis'in selzedelere yönelik yardımlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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