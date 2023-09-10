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Dünya
AA 10.09.2023 13:16

Fransa'ya bağlı Martinik ve Guadeloupe'ta 'dang humması' alarmı

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki denizaşırı toprağı Martinik ve Guadeloupe'ta dang humması salgınında son dönemde büyük bir artış başladı.

Fransa'ya bağlı Martinik ve Guadeloupe'ta 'dang humması' alarmı
[Fotograf: AA]

Fransız Kamu Sağlığı Kurumunun verilerine göre, 23 Ağustos-3 Eylül döneminde Martinik'te 770, Guadeloupe'ta 600 dang humması vakası kayıtlara geçti.

Temmuz ortalarında dang humması vakalarının artışa geçtiği 2 adada hastaneler yoğun başvurular nedeniyle doldu. İki bölgede salgın nedeniyle ocaktan bu yana 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, son dönemde vakalardaki artış nedeniyle alarm durumuna geçti.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor

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