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Dünya
AA 10.09.2023 13:10

Pakistan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde seçimleri kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde cumhurbaşkanı seçimlerini kınadı.

Pakistan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde seçimleri kınadı
[Fotograf: Reuters]

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Karabağ bölgesindeki sözde seçimlerle ilgili soruya yazılı yanıt verdi:

"Pakistan, Karabağ'ı Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak görüyor. Hukuka aykırı şekilde oluşturulan bir rejim tarafından herhangi bir sözde seçim yapılması teşebbüsü kanunen ve ahlaken menfurdur."

Türkiye, Karabağ bölgesindeki sözde seçimleri kınadı
Türkiye, Karabağ bölgesindeki sözde seçimleri kınadı

Dün Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde cumhurbaşkanı seçimlerini kınayan Beluç, "Böyle bir girişim aynı zamanda BM Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerinin de ciddi bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

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