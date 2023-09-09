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Gündem
AA 09.09.2023 14:13

Türkiye, Karabağ bölgesindeki sözde seçimleri kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimleri kınadı.

Türkiye, Karabağ bölgesindeki sözde seçimleri kınadı

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