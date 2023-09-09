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Gündem
AA 09.09.2023 12:48

Türkiye'den Fas'taki deprem için çadır ve personel hazırlığı

Fas'ta meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan 1000 çadır ve 265 personel harekete geçmek üzere hazırlandı.

Türkiye'den Fas'taki deprem için çadır ve personel hazırlığı
[Fotograf: AA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fas'ın Marakeş şehri yakınlarında bugün Türkiye saati ile 01.17'de 6,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği hatırlatıldı.

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Açıklamada, "Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere; AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personel harekete hazırdır. Ayrıca 1000 adet çadırın bölgeye ulaştırılması için Faslı yetkililerden çağrı beklemekteyiz. Depremden etkilenen Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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