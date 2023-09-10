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Dünya
AA 10.09.2023 14:37

Fas'ta 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı

Fas'ta yıkıcı depremin merkez üssü Marakeş'e yakın bir bölgede 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

Fas'ta 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı
[Fotograf: Reuters]

Avrupa‑Akdeniz Sismoloji Merkezi, 4,5 büyüklüğündeki depremin Marakeş'in 77 kilometre güneybatısında yerel saatle 09.00'da meydana geldiğini bildirdi.

Yerel kaynaklar sarsıntının Marakeş ve ona bağlı El-Huz bölgesi ile Tarudant kentinde hissedildiğini aktardı.

Artçı sarsıntı sonucu can veya mal kaybı bildirilmedi.

Fas'ta 8 Eylül gecesi yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Fas'ta deprem felaketi: Ölü ve yaralı sayısı artıyor
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Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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