Fas'ta 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı

Avrupa‑Akdeniz Sismoloji Merkezi, 4,5 büyüklüğündeki depremin Marakeş'in 77 kilometre güneybatısında yerel saatle 09.00'da meydana geldiğini bildirdi.

Yerel kaynaklar sarsıntının Marakeş ve ona bağlı El-Huz bölgesi ile Tarudant kentinde hissedildiğini aktardı.

Artçı sarsıntı sonucu can veya mal kaybı bildirilmedi.

Fas'ta 8 Eylül gecesi yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin yaralandığını açıklamıştı.