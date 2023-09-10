Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın Paşinyan ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi kapsamında Yeni Delhi'deki uluslararası basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile de görüşeceğini açıkladı:

"Yarın büyük ihtimalle Sayın Paşinyan'la görüşmem olacak. Bölgeyi (Karabağ) sükunete davet etmekten başka çaremiz yok. "Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar doğru değil. Kabullenmek mümkün de değil. Biz de buna olumlu bakmıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18’inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bulunduğu sırada gerçekleşen görüşmede iki lider, bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Azerbaycan - Ermenistan ilişkileri ve Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan olaylar da ele alındı.