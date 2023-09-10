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TRT Haber, AA 10.09.2023 14:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın Paşinyan ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın büyük ihtimalle Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Erdoğan, "Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar doğru değil. Kabullenmek mümkün de değil. Bölgeyi sükunete davet etmekten başka çaremiz yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın Paşinyan ile görüşeceğim
[Fotoğraf: Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi kapsamında Yeni Delhi'deki uluslararası basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile de görüşeceğini açıkladı:

"Yarın büyük ihtimalle Sayın Paşinyan'la görüşmem olacak. Bölgeyi (Karabağ) sükunete davet etmekten başka çaremiz yok. "Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar doğru değil. Kabullenmek mümkün de değil. Biz de buna olumlu bakmıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18’inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bulunduğu sırada gerçekleşen görüşmede iki lider, bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Azerbaycan - Ermenistan ilişkileri ve Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan olaylar da ele alındı.

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Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenistan Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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