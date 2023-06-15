Parçalı Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.06.2023 18:55

Biden'dan Demokratlara talimat: Trump davasıyla ilgili konuşmayın

ABD Başkanı Joe Biden'ın Demokratlar ve kampanya ekibine, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "devlete ait gizli belgeleri sakladığı" suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili "sessiz kalmaları" talimatını verdiği öne sürüldü.

Biden'dan Demokratlara talimat: Trump davasıyla ilgili konuşmayın
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

ABD Başkanı Joe Biden ve üst düzey yardımcıları, Demokratik Ulusal Komite (DNC) ve 2024 başkanlık seçimleri kampanyasıyla ilgilenen ekibine, Trump'ın "devlete ait gizli belgeleri sakladığı" suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili "yorum yapmamaları" yönünde talimat verdi.

Bazı Demokratlar, Trump hakkındaki suçlamalara sessiz kalmasının 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday olan Biden'ı, rakibine karşı önemli siyasi bir hamle yapma şansından mahrum bırakacağı görüşünü savunuyor.

Trump tutuksuz olarak yargılanmaya devam edecek
Trump tutuksuz olarak yargılanmaya devam edecek

Bu nedenle Biden ve ekibinin, seçimlerin yapılacağı gelecek yıl Trump hakkındaki suçlamalarla ilgili gelişmelere göre bu kararı yeniden gözden geçirmeleri ihtimalinin olduğu söyleniyor.

Trump hakim karşısında

Trump, 13 Haziran'da "gizli belgelerle" ilgili hakkında açılan dava kapsamında Miami'deki bir federal mahkemede hakim karşısına çıkmış, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamaları reddetmişti.

Başkan Biden ve Beyaz Saray ekibi, Trump'a yöneltilen suçlamalarla ilgili devam eden bir davaya ilişkin yorum yapmayacaklarını açıklamıştı.

Oğlu Hunter Biden'ın Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vergi suçlarının yanı sıra bir silah alımı sırasında yanlış beyanda bulunmaktan suçlanma ihtimali nedeniyle Başkan Biden'ın devam eden davalarla ilgili özel bir hassasiyet gösterdiği ifade ediliyor.

ETİKETLER
Joe Biden Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
ABD'de Miami Belediye Başkanı 2024 başkanlık seçimleri için aday
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:07
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
18:55
Milli Savunma Bakanı Güler, Fransız mevkidaşı Lecornu ile görüştü
18:50
Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarını görevden aldı
18:42
ABD'de Miami Belediye Başkanı 2024 başkanlık seçimleri için aday
18:37
Ordu'da üstünde 3 bin uyuşturucu hap bulunan kişi tutuklandı
18:34
Oxfam raporu: ABD çalışana en az değer verilen ülkelerden biri
Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Konya'da gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Konya'da gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Adana'da bir kişi trenin önünü kesti: Tren güçlükle durabildi
Adana'da bir kişi trenin önünü kesti: Tren güçlükle durabildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ