ABD'de Miami Belediye Başkanı 2024 başkanlık seçimleri için aday

ABD'de Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, yayımladığı 2 dakikalık video mesajında, 2024 başkanlık seçimlerine aday olduğunu açıkladı.

Mesajında, Miami'de hayata geçirdiği sosyo-ekonomik politikalardan bahseden Suarez, "Washington'un tek yapmak istediği, onları göreve getiren insanlar için mücadele etmek yerine birbirleriyle mücadele etmek." ifadesini kullandı.

Suarez, "Sizlerin çocukları ve kendi çocuklarım için yarışıyorum. Onlara hak ettikleri geleceği verelim." dedi.

2017'den beri Miami Belediye Başkanı olarak görev yapıyor

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık yarışına katılacak ilk Latin Amerika kökenli aday olarak öne çıkan 45 yaşındaki Suarez, 2017'den beri Miami Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

Suarez, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Florida Valisi Ron DeSantis'in ardından Florida'dan seçimlere katılan üçüncü aday oldu.

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden adaylıklarını duyuranlar arasında eski ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Florida Valisi Ron DeSantis, eski ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, iş insanı Perry Johnson, muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder, Senatör Tim Scott, siyasetçi Asa Hutchinson ve dün yarışa katılan eski New Jersey Valisi Chris Christie gibi isimler yer alıyor.

Demokrat Partiden ise ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. ve yazar Marianne Williamson, adaylıklarını resmen duyurmuştu.

ABD'li akademisyen ve aktivist Cornel West ise seçimlere Halkın Partisinden aday olduğunu açıklamıştı.