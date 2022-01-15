Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden yönetimi seçim tehditlerine karşı yetkili atadı
[Fotoğraf: Reuters]
Biden yönetimi, seçimlere yönelik olası tehditlere yanıt vermek için istihbaratı koordine etmek için bir yetkili atadı.
Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in sözcüsü Nicole de Haay, yaptığı açıklamada, Jeffrey Wichman'ın "seçim tehditleri yetkilisi" olarak atandığını duyurdu.
De Haay, Jeffrey Wichman'ın üst düzey karşı istihbarat ve siber görevler de dahil 30 yıldan fazla süredir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) hizmet verdiğini söyledi.
"Seçim tehditleri yetkilisi", 18 üyeli istihbarat topluluğundaki tüm seçim güvenliği çabalarını koordine etmekten sorumlu olacak.
Söz konusu istihbarat birimlerinin tüm siber saldırıları tespit ve caydırma girişimlerinin atanan yeni yetkilinin koordinasyonuyla yürütüleceği kaydedildi.
Etiketler: ABD Başkanlık Seçimleri ABD-Çin İlişkileri CIA Joe Biden
Son Haberler
- 12:20
- 12:20
- 12:11
- 12:11
- 12:11
Sıradaki Haber
Meksika'da yanardağ bir günde iki kez patladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz